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9 июня 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бонуччи: «Челси» или «Манчестер Сити»? Это всё просто болтовня

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити».

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«Это всё просто болтовня. Вы, журналисты, всё это устроили», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Ранее сообщалось, что видеть 30-летнего футболиста в «Челси» мечтает главный тренер лондонцев Антонио Конте — он работал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока что готовы предложить туринцам не более £ 48 млн (€ 54 млн). В свою очередь, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не так давно назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.

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