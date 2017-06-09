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9 июня 2017, 20:06 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Капелло может возглавить китайский клуб

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло может стать главным тренером китайского клуба «Цзянсу Сунин».

Бывший наставник сборной России <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Капелло</span> может стать главным тренером китайского клуба <span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что эту команду должен возглавить португалец Паулу Соуза.

Соуза уже прилетел в Китай для подписания контракта, однако соглашение не было заключено. В дело вмешались налоговые проблемы, которые еще не решены.

Вместо Соузы китайский клуб может возглавить Фабио Капелло. Это является альтернативным вариантом, но «Цзянсу» уже начал переговоры с итальянцем.

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