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9 июня 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Менез стал одноклубником Это’О в Турции

Французский нападающий Жереми Менез продолжит карьеру в Турции. «Антальяспор» на своём официальном сайте объявил о переходе 30-летнего форварда из «Бордо». Контракт с Менезом рассчитан на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Менез перебрался в «Бордо» в августе прошлого года из «Милана». В составе французской команды нападающий провёл 31 матч, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что за «Антальяспор» выступает бывший футболист «Анжи» 36-летний камерунский форвард Самуэль Это’О.

Бордо
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