«Герта» предложила Ибрагимовичу подумать о переходе в Бундеслигу
Пресс-служба «Герты» отреагировала на новость о том, что «Манчестер Юнайтед» исключил из заявки на Премьер-лигу нападающего Златана Ибрагимовича.
«Нет контракта в “МЮ”? У нас отличные фанаты, но всё ещё нет денег. Зато можно впервые выиграть Бундеслигу. Подумай об этом, Ибрагимович», — говорится в «твиттере» «Герты».
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт.
В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Швед выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter