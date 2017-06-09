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9 июня 2017, 20:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Герта» предложила Ибрагимовичу подумать о переходе в Бундеслигу

Пресс-служба «Герты» отреагировала на новость о том, что «Манчестер Юнайтед» исключил из заявки на Премьер-лигу нападающего Златана Ибрагимовича.

«Нет контракта в “МЮ”? У нас отличные фанаты, но всё ещё нет денег. Зато можно впервые выиграть Бундеслигу. Подумай об этом, Ибрагимович», — говорится в «твиттере» «Герты».

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт. Из-за травмы 35-летний форвард может не выйти на поле до конца года.

В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Швед выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

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