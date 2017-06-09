«Герта» предложила Ибрагимовичу подумать о переходе в Бундеслигу

«Нет контракта в “МЮ”? У нас отличные фанаты, но всё ещё нет денег. Зато можно впервые выиграть Бундеслигу. Подумай об этом, Ибрагимович», — говорится в «твиттере» «Герты».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">No contract at <a href="https://twitter.com/ManUtd">@ManUtd</a> - we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN <a href="https://twitter.com/bundesliga_de">@bundesliga_de</a> for 1st time ? Think about it <a href="https://twitter.com/Ibra_official">@Ibra_official</a> <a href="https://t.co/4mx0rEmMXr">pic.twitter.com/4mx0rEmMXr</a></p>— Hertha BSC (@HerthaBSC) <a href="https://twitter.com/HerthaBSC/status/873113967224160257">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>