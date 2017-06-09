Миланский вызов Спаллетти

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Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил миланский «Интер». Об этом сообщил официальный сайт клуба. 58-летний Спаллетти вступит в должность 14 июня, когда будет представлен в качестве наставника команды. Первая тренировка под его руководством назначена на 3 июля.

В январе 2016 года Спаллетти начал работу со столичной «Роме» и после окончания сезона 2016/17 покинул клуб по взаимной договоренности.

Итальянский специалист очень хорошо знаком российским футбольным болельщикам, как один из самых успешных тренеров санкт-петербургского «Зенита». В 2009 году голландский наставник Дик Адвокат покинул клуб с берегов Невы, и по прошествии нескольких месяцев руководство организации пригласило Спаллетти. К этому моменту итальянец зарекомендовал себя одним из лучших тренеров Апеннинского полуострова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Luciano <a href="https://twitter.com/hashtag/Spalletti?src=hash">#Spalletti</a> è il nuovo allenatore dell’Inter ? <a href="https://t.co/4b6CKQINK4">https://t.co/4b6CKQINK4</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/InterIsComing?src=hash">#InterIsComing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeLuciano?src=hash">#WelcomeLuciano</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCIM?src=hash">#FCIM</a> <a href="https://t.co/NwSqKGZ62o">pic.twitter.com/NwSqKGZ62o</a></p>— F.C. Internazionale (@Inter) <a href="https://twitter.com/Inter/status/873177884000755714">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спаллетти провел продолжительную карьеру футболиста с 1977 по 1993 год. Последним клубом футболиста стал «Эмполи». Уже через два года молодой специалист встал у руля тосканской команды, которая на тот момент прозябала в серии С.

За три года работы с клубом Спаллетти вывел его в серию А, последовательно победив в двух низших лигах.

Ранние успехи наставника не остались без внимания, и его новым местом работы стала более внушительная «Сампдория». Деятельность Спаллетти в начале 2000-х годов мало чем запомнилась широкому кругу болельщиков — итальянец не завоевал трофеев ни с одним из клубов, которым руководил, однако с точки зрения специалистов он добился значительных успехов на тренерском поприще.

В качестве главного тренера «Удинезе» будущий наставник «Зенита» превратил клуб-середняк в один из лучших в стране и вывел его в розыгрыш Лиги чемпионов.

Поворотным моментом в карьере Спаллетти стало приглашение в столичную «Рому», которой специалист руководил в течение четырех с лишним лет и трижды завоевал серебряные медали итальянского чемпионата, а также — два Кубка Италии и один Суперкубок страны.

В декабре 2009 года Спаллетти подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный на три года, который впоследствии был продлен еще на три с половиной.

При нем петербургская команда добилась больших успехов в России, дважды выиграв национальный чемпионат и по одному разу — Кубок и Суперкубок России. Под руководством Спалетти «Зенит» добился выдающегося достижения — команда не проигрывала в течение 23 матчей подряд.

Тем не менее, сотрудничество итальянского тренера с петербургским клубом нельзя назвать безоблачным. Несмотря на хорошие результаты в первые годы, клуб не избежал внутренних конфликтов из-за отсутствия больших успехов после 2012-го. Спаллетти славится авторитарным подходом к работе тренера, и это вызывало недовольство некоторых футболистов. В частности, можно было наблюдать эпизоды, в которых Роман Широков и Мигел Данни не пожимали руку специалисту, уходя на замену.

Самым же громким скандалом в «Зените» стал демарш Игоря Денисова.

Пребывание итальянца в Петербурге запомнилось самым громким и дорогим трансфером в истории российского чемпионата.

Перед сезоном-2012/13 «Зенит» приобрел бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя, потратив в сумме €100 млн на двух игроков.

Естественно, зарплаты двух звезд соответствовали заявленному классу игроков. Столь высокая оплата труда вызвала недовольство некоторых российский футболистов в составе «Зенита». Наиболее активно протестовал Денисов, который в сентябре 2012 не вышел на поле в матче РФПЛ против «Крыльев Советов», после чего был сразу же переведен в дубль.

Быстрого успеха покупка мировых звезд команде не принесла — клуб дважды выигрывал серебро национального чемпионата, а в Лиге чемпионов не мог выйти в стадию плей-офф. В итоге, в марте 2014 года руководство «Зенита» приняло решение расторгнуть контракт с наставником, на замену которому пришел португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

Почти два года Спаллетти провел в стороне от футбольной деятельности и только в январе 2016 года вернулся в «Рому». Проведя в команде полтора сезона, наставник снова добился с клубом уже достигнутой высоты, выиграв серебро чемпионата Италии.