Миланский вызов Спаллетти
Бывший главный тренер
санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти назначен наставником миланского «Интера». Приведя «Рому» к серебряным медалям чемпионата Италии, Спалетти покинул столичный клуб и переместился на север страны, где подписал с «нерадзурри» контракт на два года.
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Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил миланский «Интер». Об этом сообщил официальный сайт клуба. 58-летний Спаллетти вступит в должность 14 июня, когда будет представлен в качестве наставника команды. Первая тренировка под его руководством назначена на 3 июля.
В январе 2016 года Спаллетти начал работу со столичной «Роме» и после окончания сезона 2016/17 покинул клуб по взаимной договоренности.
Итальянский специалист очень хорошо знаком российским футбольным болельщикам, как один из самых успешных тренеров
Спаллетти провел продолжительную карьеру футболиста с 1977 по 1993 год. Последним клубом футболиста стал «Эмполи». Уже через два года молодой специалист встал у руля тосканской команды, которая на тот момент прозябала в серии С.
За три года работы с клубом Спаллетти вывел его в серию А, последовательно победив в двух низших лигах.
Ранние успехи наставника не остались без внимания, и его новым местом работы стала более внушительная «Сампдория». Деятельность Спаллетти в начале 2000-х годов мало чем запомнилась широкому кругу болельщиков — итальянец не завоевал трофеев ни с одним из клубов, которым руководил, однако с точки зрения специалистов он добился значительных успехов на тренерском поприще.
В качестве главного тренера «Удинезе» будущий наставник «Зенита» превратил
Поворотным моментом в карьере Спаллетти стало приглашение в столичную «Рому», которой специалист руководил в течение четырех с лишним лет и трижды завоевал серебряные медали итальянского чемпионата, а также — два Кубка Италии и один Суперкубок страны.
В декабре 2009 года Спаллетти подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный на три года, который впоследствии был продлен еще на три с половиной.
При нем петербургская команда добилась больших успехов в России, дважды выиграв национальный чемпионат и по одному разу — Кубок и Суперкубок России. Под руководством Спалетти «Зенит» добился выдающегося достижения — команда не проигрывала в течение 23 матчей подряд.
Тем не менее, сотрудничество итальянского тренера с петербургским клубом нельзя назвать безоблачным. Несмотря на хорошие результаты в первые годы, клуб не избежал внутренних конфликтов
Самым же громким скандалом в «Зените» стал демарш Игоря Денисова.
Пребывание итальянца в Петербурге запомнилось самым громким и дорогим трансфером в истории российского чемпионата.
Перед сезоном-2012/13 «Зенит» приобрел бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя, потратив в сумме €100 млн на двух игроков.
Естественно, зарплаты двух звезд соответствовали заявленному классу игроков. Столь высокая оплата труда вызвала недовольство некоторых российский футболистов в составе «Зенита». Наиболее активно протестовал Денисов, который в сентябре 2012 не вышел на поле в матче РФПЛ против «Крыльев Советов», после чего был сразу же переведен в дубль.
Быстрого успеха покупка мировых звезд команде не принесла — клуб дважды выигрывал серебро национального чемпионата, а в Лиге чемпионов не мог выйти в стадию
Почти два года Спаллетти провел в стороне от футбольной деятельности и только в январе 2016 года вернулся в «Рому». Проведя в команде полтора сезона, наставник снова добился с клубом уже достигнутой высоты, выиграв серебро чемпионата Италии.
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