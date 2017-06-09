В «Халл Сити» объяснили назначение Слуцкого главным тренером

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«После тщательного процесса выбора кандидатов, видя внимание Леонида к деталям, его мысли о стиле игры и его амбиции, мы выделили его из всех кандидатов. Планирование подготовки к сезону вместе с Леонидом идет полным ходом. Слуцкий пользовался успехом как на клубном, так и на международном уровне, и я очень рад его планам по возвращению клуба в премьер-лигу», — сказал Аллам.

О назначении 46-летнего россиянина главным тренером «Халла» было объявлено в пятницу, 9 июня. О длительности контракта со специалистом и финансовых деталях соглашения не сообщается.

В прошедшем сезоне команда «Халл Сити» заняла 18-е место в английской премьер-лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны.

Последним местом работы 46-летнего тренера был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.