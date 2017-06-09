Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30033721/
9 июня 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

В «Халл Сити» объяснили назначение Слуцкого главным тренером

Заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам объяснил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера клуба. Слова Аллама приводит пресс-служба команды.

Заместитель председателя <span class=error>Халл</span> Сити <span class=error>Эхаб</span> Аллам объяснил назначение Леонида <span class=error>Слуцкого</span> на пост главного тренера клуба. Руководство английского клуба отметило амбиции россиянина и его внимание к деталям. О назначении <span class=error>Слуцкого</span> главным тренером <span class=error>Халла</span> было объявлено в пятницу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«После тщательного процесса выбора кандидатов, видя внимание Леонида к деталям, его мысли о стиле игры и его амбиции, мы выделили его из всех кандидатов. Планирование подготовки к сезону вместе с Леонидом идет полным ходом. Слуцкий пользовался успехом как на клубном, так и на международном уровне, и я очень рад его планам по возвращению клуба в премьер-лигу», — сказал Аллам.

О назначении 46-летнего россиянина главным тренером «Халла» было объявлено в пятницу, 9 июня. О длительности контракта со специалистом и финансовых деталях соглашения не сообщается.

В прошедшем сезоне команда «Халл Сити» заняла 18-е место в английской премьер-лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны.

Последним местом работы 46-летнего тренера был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.

Халл Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Белоус: Все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в Англии

Белоус: Все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в Англии

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Успешная работа тренера Леонида Слуцкого в английском «Халл Сити» может открыть новые горизонты для всех российских футбольных специалистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус, работавший со Слуцким в столичном клубе.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса