«Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ
«Манчестер Юнайтед» исключил из заявки на английскую
Премьер-лигу нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.
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Все клубы английского чемпионата обновили свои заявочные листы, исключив из них игроков, которые ушли по окончании минувшего сезона. «МЮ» исключил из своего списка лишь Ибрагимовича. Контракт со шведским футболистом истёк по окончании сезона-2016/17.
Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт.
В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Швед выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
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