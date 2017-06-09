«Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ

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Все клубы английского чемпионата обновили свои заявочные листы, исключив из них игроков, которые ушли по окончании минувшего сезона. «МЮ» исключил из своего списка лишь Ибрагимовича. Контракт со шведским футболистом истёк по окончании сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт. Из-за травмы 35-летний форвард может не выйти на поле до конца года.

В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Швед выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.