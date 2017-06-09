Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30033302/
9 июня 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» исключил из заявки на английскую Премьер-лигу нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Манчестер Юнайтед исключил из заявки на английскую <nobr>Премьер-лигу</nobr> нападающего <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все клубы английского чемпионата обновили свои заявочные листы, исключив из них игроков, которые ушли по окончании минувшего сезона. «МЮ» исключил из своего списка лишь Ибрагимовича. Контракт со шведским футболистом истёк по окончании сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт. Из-за травмы 35-летний форвард может не выйти на поле до конца года.

В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Швед выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото