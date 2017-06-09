Гарри Монк возглавил «Мидлсбро»
Новым главным тренером «Мидлсбро» стал Гари Монк, сообщает официальный сайт английского клуба. По информации Sky Sports, контракт с 38-летним специалистом рассчитан на три года.
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Последним местом работы Монка был «Лидс Юнайтед», пост наставника которого он покинул в конце мая.
«Мидлсбро» по итогам прошедшего сезона вылетел из английской
После отставки Айтора Каранки в марте исполняющим обязанности главного тренера команды являлся Стив Эгнью.
Ранее сообщалось, что возглавить «Мидлсбро» может бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.
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