Белоус: Все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в Англии

«Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды в пятницу.

«Эта история давным-давно известна, уже в 2009 году я знал, что его добрые отношения с Романом Абрамовичем (российский бизнесмен, владелец лондонского “Челси” — прим. ТАСС) могут привести к работе в Чемпионшипе. С тех пор позиции Леонида Викторовича укрепились благодаря удачной работе в ЦСКА, где он завоевывал трофеи и выходил из группы Лиги чемпионов. Для него это огромный вызов, причем очень интересный. У нас многие работали и в Африке, и в Азии, но никто на родине футбола, так что, думаю, и тренеры, и менеджеры заинтересованы в том, чтобы у него получилось — если получится у него, то, кто знает, может, в дальнейшем там будут обращать внимание и на других наших специалистов», — отреагировал на новость Белоус.

Самое важное для 46-летнего специалиста теперь — выдержать неизбежный психологический пресс, считает собеседник ТАСС. «Примеры того давления, которое на него окажут на родине футбола, в России даже не найти — десятки камер и глаз корреспондентов направлены на тебя; чемпионат Англии может показать, насколько действительно ты являешься настоящим тренером. Невозможно пройти сезон без поражений, так что я желаю ему терпения. Я знаю, какой Слуцкий сильный тактик, как умеет выстраивать отношения с футболистами, а вот выдержать пресс для него будет самым главным», — сказал он.

«Деньги для него не имеют значение»

Ранее британские СМИ сообщили, что зарплата Слуцкого составит 450 тысяч фунтов в год. «Для него деньги сейчас не играют роли, — считает Белоус. — Они для него не были важны, когда он приходил и в “Москву”, он был самым низкооплачиваемым специалистом в премьер-лиге, все время работал, можно сказать, авансом. Вот решит поставленную перед командой задачу — вернуться в премьер-лигу, тогда будет у него другая зарплата».