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9 июня 2017, 18:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» отказался платить Диего Косте £ 200 тыс. в неделю

Агент нападающего «Челси» Диего Косты Жорже Мендеш 8 июня провёл встречу с представителями «Милана», которые заинтересованы в трансфере испанского футболиста.

Агент нападающего <span class=error>Челси</span> Диего <span class=error>Косты</span> Жорже <span class=error>Мендеш</span> 8 июня провёл встречу с представителями Милана которые заинтересованы в трансфере испанского футболиста. Увеличить
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The Telegraph пишет, что Мендеш потребовал для своего клиента зарплату £ 200 тыс. в неделю (около € 230 тыс.), но в «Милане» ответили, что не готовы платить Косте такие деньги. О том, продолжатся ли переговоры о переходе 28-летнего форварда в итальянский клуб, не сообщается.

В «Челси» Коста зарабатывает, по разным данным, от £ 150 до 185 тыс. в неделю. Ранее испанец открыто сообщил, что главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на него, поэтому он намерен найти новый клуб.

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