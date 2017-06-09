«Милан» отказался платить Диего Косте £ 200 тыс. в неделю

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The Telegraph пишет, что Мендеш потребовал для своего клиента зарплату £ 200 тыс. в неделю (около € 230 тыс.), но в «Милане» ответили, что не готовы платить Косте такие деньги. О том, продолжатся ли переговоры о переходе 28-летнего форварда в итальянский клуб, не сообщается.

В «Челси» Коста зарабатывает, по разным данным, от £ 150 до 185 тыс. в неделю. Ранее испанец открыто сообщил, что главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на него, поэтому он намерен найти новый клуб.