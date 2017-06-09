«Интер» объявил о назначении Спаллетти на пост главного тренера
«Интер» на своём официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды.
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58-летний Спаллетти будет представлен в качестве тренера «Интера» 14 июня, а первую тренировку с командой проведёт 3 июля.
Ранее сообщалось, что Спаллетти будет зарабатывать в «Интере» € 4 млн за сезон. Последним клубом итальянца была «Рома», которую он возглавил в январе 2016 года и покинул по окончании минувшего сезона.
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