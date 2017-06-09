«Интер» объявил о назначении Спаллетти на пост главного тренера

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Экс-наставник «Зенита» подписал с миланским клубом контракт сроком на два года.

58-летний Спаллетти будет представлен в качестве тренера «Интера» 14 июня, а первую тренировку с командой проведёт 3 июля.

Ранее сообщалось, что Спаллетти будет зарабатывать в «Интере» € 4 млн за сезон. Последним клубом итальянца была «Рома», которую он возглавил в январе 2016 года и покинул по окончании минувшего сезона.