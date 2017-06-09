Источник: Мората согласен перейти в «Манчестер Юнайтед»

The Telegraph пишет, что испанец дал согласие на переход и теперь ждёт, смогут ли договориться между собой клубы.

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение в размере £ 60 млн (около € 68,3 млн) и не собирается увеличивать его. Мората в свою очередь сообщил друзьям, что надеется в следующем сезоне играть на «Олд Траффорд» и вновь поработать под руководством Жозе Моуринью.

Мората считает, что переход в «МЮ» гарантирует ему стабильную игровую практику и место в сборной Испании на ЧМ-2018 в России.