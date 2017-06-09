Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30032246/
9 июня 2017, 16:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Мората согласен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Альваро Мората готов покинуть Испанию и перебраться в Англию, где в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

The Telegraph пишет, что испанец дал согласие на переход и теперь ждёт, смогут ли договориться между собой клубы.

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение в размере £ 60 млн (около € 68,3 млн) и не собирается увеличивать его. Мората в свою очередь сообщил друзьям, что надеется в следующем сезоне играть на «Олд Траффорд» и вновь поработать под руководством Жозе Моуринью.

Мората считает, что переход в «МЮ» гарантирует ему стабильную игровую практику и место в сборной Испании на ЧМ-2018 в России.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото