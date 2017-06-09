Джон Брэдли: Вслед за Слуцким в Европу может уехать Семак
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» — клуб, недавно вылетевший из английской
премьер-лиги.
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Комментатор РФПЛ на канале ESPN рассуждает о первом назначении российского тренера в английский клуб.
«САМАЯ ТРУДНАЯ НЕЭЛИТНАЯ ЛИГА МИРА».
— «Халл» — подходящее место для старта в Англии? — первый вопрос Брэдли.
— Не думаю, что существовали неподходящие для него места. Слуцкий так хотел попасть в британский клуб, что был готов браться за любую работу. Но в «Халле», конечно, ему придется тяжело. Первенство Англии — самая трудная неэлитная лига мира. Здесь много борьбы, высокие скорости, 46 туров… А Слуцкому еще и предстоит заново собрать почти целую команду, наладить контакт с непростым владельцем и направить энергию болельщиков в сторону любимой команды.
— Что вы имеете в виду?
— Владелец «Халла» Ассем Аллам — очень спорная личность. В частности, несколько лет назад он пытался сменить название клуба с «Халл Сити» на «Халл Тайгерс». Кроме того, год назад он долгое время отказывался вкладывать деньги в трансферы, и клуб только в конце августа начал комплектование состава. При этом, полагаю, глава клуба вынес урок из той ситуации и окажет финансовую поддержку Слуцкому.
— Леонид Викторович — четвертый тренер команды за год. В чем причина чехарды?
— Стив Брюс ушел из «Халла» прошлым летом
«НУЖНО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
— Представьте, что вчера закрылось трансферное окно. На ваш взгляд, этот состав способен бороться за возвращение в
— Абсолютно нет. «Тигры» потеряли большую часть своей основы по окончании сезона, потому что многие игроки были арендованы и вернулись в свои команды. «Халлу» нужно оперативное хирургическое вмешательство.
— Но у владельца есть финансовые трудности, он все еще хочет продать клуб. Дадут ли Слуцкому деньги на новичков?
— Клуб получил значительную «парашютную» компенсацию от Футбольной ассоциации после вылета из
— Дзагоев давно созрел для Европы. Может, увидим его в «Халле»?
— Нет. Это футболист национальной сборной. Зачем ему второй по силе английский дивизион? Эта лига ниже уровня Дзагоева.
— Муса не раз называл Слуцкого своим вторым отцом, а сейчас как раз ищет новый клуб…
— Вряд ли «Халл» его возьмет. Трансферная стоимость и финансовые запросы Мусы слишком высоки для клуба.
— Думбья?
— То же самое. «Халлу» нужны футболисты с опытом выступлений в первенстве Англии, потому что это специфический турнир. А иностранцы — подешевле и попроще.
— Но есть ли хоть шанс на переход российского игрока в «Халл»?
— Россиянам требуется разрешение на работу, чтобы играть в Англии. И это не формальность — если футболист в своей национальной сборной не играет или почти не играет, то путь даже в первенство ему закрыт. Но допускаю, что после возвращения в
«БЕСПОКОИТ НЕДОСТАТОЧНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ».
— Многие тренеры не приживаются в Англии
— Слуцкий любит контратакующий футбол, который идеально подходит первенству Англии. Единственное, что меня беспокоит, — недостаточная тактическая гибкость Слуцкого: он зациклился на схеме 4−2−3−1, которую использовал в ЦСКА и сборной России.
— Верите в Слуцкого? Вернется ли «Халл» за год обратно?
— Многое зависит от трансферного окна. Если «тигры» вольют в команду большое количество денег, то смогут побороться за выход в
— Слуцкий прорвал окно в Европу. Кто еще из российских тренеров может последовать за ним?
— Семак! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Сергей пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15−20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться.
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