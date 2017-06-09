Джон Брэдли: Вслед за Слуцким в Европу может уехать Семак

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Комментатор РФПЛ на канале ESPN рассуждает о первом назначении российского тренера в английский клуб.

«САМАЯ ТРУДНАЯ НЕЭЛИТНАЯ ЛИГА МИРА».

— «Халл» — подходящее место для старта в Англии? — первый вопрос Брэдли.

— Не думаю, что существовали неподходящие для него места. Слуцкий так хотел попасть в британский клуб, что был готов браться за любую работу. Но в «Халле», конечно, ему придется тяжело. Первенство Англии — самая трудная неэлитная лига мира. Здесь много борьбы, высокие скорости, 46 туров… А Слуцкому еще и предстоит заново собрать почти целую команду, наладить контакт с непростым владельцем и направить энергию болельщиков в сторону любимой команды.

— Что вы имеете в виду?

— Владелец «Халла» Ассем Аллам — очень спорная личность. В частности, несколько лет назад он пытался сменить название клуба с «Халл Сити» на «Халл Тайгерс». Кроме того, год назад он долгое время отказывался вкладывать деньги в трансферы, и клуб только в конце августа начал комплектование состава. При этом, полагаю, глава клуба вынес урок из той ситуации и окажет финансовую поддержку Слуцкому.

— Леонид Викторович — четвертый тренер команды за год. В чем причина чехарды?

— Стив Брюс ушел из «Халла» прошлым летом из-за разногласий с руководством. При Майке Фелане команда неплохо стартовала в чемпионате, но затем резко сдала. Зимой на освободившийся пост был назначен Марку Силва и чуть не спас «тигров» от вылета. Португалец покинул «Халл», потому что «Уотфорд» был впечатлен его работой и переманил Силву к себе. Все это — лишь стечение обстоятельств, а не прихоть владельца.

«НУЖНО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО».

— Представьте, что вчера закрылось трансферное окно. На ваш взгляд, этот состав способен бороться за возвращение в премьер-лигу?

— Абсолютно нет. «Тигры» потеряли большую часть своей основы по окончании сезона, потому что многие игроки были арендованы и вернулись в свои команды. «Халлу» нужно оперативное хирургическое вмешательство.

— Но у владельца есть финансовые трудности, он все еще хочет продать клуб. Дадут ли Слуцкому деньги на новичков?

— Клуб получил значительную «парашютную» компенсацию от Футбольной ассоциации после вылета из премьер-лиги и заработал немалые деньги на телеправах в прошлом сезоне (около 97 миллионов фунтов. — Прим. «СЭ»), поэтому средства есть. Да и назначение Слуцкого говорит о том, что Алламу клуб небезразличен: он хочет за год вернуться в премьер-лигу, а значит сделает для этого все возможное.

— Дзагоев давно созрел для Европы. Может, увидим его в «Халле»?

— Нет. Это футболист национальной сборной. Зачем ему второй по силе английский дивизион? Эта лига ниже уровня Дзагоева.

— Муса не раз называл Слуцкого своим вторым отцом, а сейчас как раз ищет новый клуб…

— Вряд ли «Халл» его возьмет. Трансферная стоимость и финансовые запросы Мусы слишком высоки для клуба.

— Думбья?

— То же самое. «Халлу» нужны футболисты с опытом выступлений в первенстве Англии, потому что это специфический турнир. А иностранцы — подешевле и попроще.

— Но есть ли хоть шанс на переход российского игрока в «Халл»?

— Россиянам требуется разрешение на работу, чтобы играть в Англии. И это не формальность — если футболист в своей национальной сборной не играет или почти не играет, то путь даже в первенство ему закрыт. Но допускаю, что после возвращения в премьер-лигу «Халл» приобретет российского игрока.

«БЕСПОКОИТ НЕДОСТАТОЧНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ».

— Многие тренеры не приживаются в Англии из-за своих тактических взглядов. Слуцкому это не грозит?

— Слуцкий любит контратакующий футбол, который идеально подходит первенству Англии. Единственное, что меня беспокоит, — недостаточная тактическая гибкость Слуцкого: он зациклился на схеме 4−2−3−1, которую использовал в ЦСКА и сборной России.

— Верите в Слуцкого? Вернется ли «Халл» за год обратно?

— Многое зависит от трансферного окна. Если «тигры» вольют в команду большое количество денег, то смогут побороться за выход в премьер-лигу. В первенстве Англии много сильных равных команд, поэтому тут нельзя терять концентрацию.

— Слуцкий прорвал окно в Европу. Кто еще из российских тренеров может последовать за ним?

— Семак! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Сергей пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15−20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться.