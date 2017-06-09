Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в «Халл»
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не сможет применить санкции к тренеру Леониду Слуцкому за высказывания об арбитрах в связи с тем, что он перестал являться субъектом российского футбола. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
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Слуцкий в пятницу был назначен главным тренером английского «Халл Сити». Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес.
«Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола», — сказал Андреев.
В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной
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