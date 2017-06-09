Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в «Халл»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Слуцкий в пятницу был назначен главным тренером английского «Халл Сити». Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес.

«Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола», — сказал Андреев.