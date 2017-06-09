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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30031915/
9 июня 2017, 16:23 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в «Халл»

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не сможет применить санкции к тренеру Леониду Слуцкому за высказывания об арбитрах в связи с тем, что он перестал являться субъектом российского футбола. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

По словам председателя комитета по этике РФС Семена Андреева тренера нельзя привлечь к ответственности так как он перестал быть субъектом российского футбола. Увеличить
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Слуцкий в пятницу был назначен главным тренером английского «Халл Сити». Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес.

«Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола», — сказал Андреев.

В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что «ситуация не стоит выеденного яйца».

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