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9 июня 2017, 15:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» предложит Зидану продлить контракт до 2020 года

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может продлить контракт с мадридцами.

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Как сообщает AS, руководство готово пролонгировать договор с 44-летним специалистом до 2020 года. Действующий контракт теряет юридическую силу в конце сезона-2017/18.

Если Зинедин Зидан согласится продлить договор, то увеличится и оклад специалиста. Финансовые детали не разглашаются, но известно, что француз будет на уровне самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Зинедин Зидан возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством команда дважды выиграла Лигу чемпионов и по разу чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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