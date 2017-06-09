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9 июня 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» объявил о продлении контракта с Марио Гомесом до 2018 года

Нападающий Марио Гомес продлил контракт с «Вольфсбургом».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Договор с 31-летним немцем пролонгирован на один сезон и истекает летом 2018 года.

«Мы обсудили ситуацию с теми, кто несёт ответственность за результаты команды. Несмотря на то, что в минувшем сезоне команда не выполнила поставленные задачи, у меня есть полная уверенность в нашей команде, клубе и болельщиках. Поэтому я решил остаться и играть здесь в следующем году. В “Вольфсбурге” я смогу подойти в лучшей форме к чемпионату мира», — сказал Гомес.

В сезоне-2016/17 немецкой Бундеслиги Марио Гомес принял участие в 33 матчах и забил 16 голов.

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