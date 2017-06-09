Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30031095/
9 июня 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Фортуны» хотят установить статую тяжелобольному Риксену

Молодёжь из голландского города Ситтард начала акцию Crowdfunding, в рамках которой организован сбор средств, чтобы установить статую бывшему футболисту сборной Нидерландов Фернандо Риксену.

С 1993 по 1998 год он выступал за «Фортуну» (Ситтард). Инициаторы акции хотят собрать € 30 тыс, чтобы установить статую на арене Fortuna Sittard.

Риксен в октябре 2013 года объявил, что ему поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз» (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).

Риксен известен российским любителям футбола по выступлениям за «Зенит».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото