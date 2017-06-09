Болельщики «Фортуны» хотят установить статую тяжелобольному Риксену

С 1993 по 1998 год он выступал за «Фортуну» (Ситтард). Инициаторы акции хотят собрать € 30 тыс, чтобы установить статую на арене Fortuna Sittard.



Риксен в октябре 2013 года объявил, что ему поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз» (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).

Риксен известен российским любителям футбола по выступлениям за «Зенит».