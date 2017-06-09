Слуцкий официально возглавил английский «Халл Сити»

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Леонид Слуцкий — новый главный тренер «Халл Сити». То, о чем заговорили еще два дня назад, официально было объявлено на сайте английской команды 9 июня.

«Я рад, что стал главным тренером «Халл Сити». С очень большим нетерпением предвкушаю борьбу за возвращение клуба в Премьер-лигу, — приводит официальный сайт «тигров» слова нового главного тренера.

— Я уже в курсе, что это значимый клуб с большим количеством верных болельщиков. У меня было хорошее предчувствие с момента встречи с членами семьи Аллам. Не могу дождаться начала работы, которое запланировано на следующую неделю.

К назначению в «Халл» Слуцкий последвательно шел на протяжении последних шести месяцев. Зимой, после первой части российского сезона специалист по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с московским ЦСКА.

У руля красно-синих Леонид Викторович провел семь лет и успел выиграть за это время с командой три чемпионских титула в РФПЛ, два Кубка и два Суперкубка России.

Трижды Слуцкий, под руководством которого ЦСКА доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов, признавался Российским футбольным союзом тренером года.

В 2015 и 2016 годах специалист параллельно с ЦСКА возглавлял сборную России, которую подхватил на грани провала в отборочном цикле к Евро-2016.

Под его руководством национальная команда смогла выправить ситуацию и попасть на чемпионат Европы, но во Франции прошлым летом она выступила крайне неудачно, набрав только одно очко и заняв последнее место в подгруппе с Англией, Словакией и Уэльсом.

После окончания чемпионата Европы, несмотря на желание президента РФС Виталия Мутко продолжить сотрудничество, тренер предпочел покинуть сборную и сосредоточиться на клубной работе.

Зимой, устав от реалий российского футбола, Слуцкий после разговора с президентом армейцев Евгением Гинером полюбовно расстался с ЦСКА и при поддержке российского владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича перебрался жить в столицу Великобритании.

Главный тренер поставил себе цели оперативно выучить английский язык и получить работу в местном футболе. При этом сам Слуцкий не скрывал, что не прочь поработать во втором по значимости футбольном дивизионе страны — Чемпионшипе.

Пройдя стажировку в «Челси», обсуждая футбольные вопросы с Абрамовичем, составляя для клуба российского-олигарха подробные скаутские отчеты (например, по Марио Фернандесу), Слуцкий посещал много матчей АПЛ.

Постепенно его фамилия замелькала в английской прессе, а с наступлением межсезонья россиянина все чаще стали называть в качестве кандидата на работу то в одном, то в другом клубе.

Наконец, имя Слуцкого возглавило, по версии СМИ, список кандидатов на пост нового главного тренера «Халл Сити», только что вылетевшего из АПЛ.

Руководством клуба перед российским специалистом поставлена задача вернуться в Премьер-лигу в кратчайшие сроки, хотя сделать это будет не так уж просто.

Ситуацию, сложившуюся в новом клубе экс-наставника ЦСКА и сборной России, стабильной и спокойной не назовешь.

Египетский владелец «Халл Сити» Ассем Аллам пришел в клуб в 2010 году и, вложив в него 40 млн фунтов, спас команду от банкротства.

При нем «тигры» отыграли три сезона в АПЛ (за всю историю клуба набралось пять), но в 2014 году идиллия была разрушена. Аллам решил переименовать клуб в «Халл Тайгерс», чтобы повысить маркетинговую ценность команды, но не нашел понимания ни у Футбольной ассоциации Англии, ни у болельщиков.

В результате конфликта с последними, ни в коем случае не желавшими расставаться с именованием «Халл Сити», бизнесмен заявил, что клуб будет продан в течение ближайших 24 часов.

В итоге оранжево-черные по-прежнему выставлены на продажу, но договориться у Аллама с потенциальными покупателями никак не получается, хотя предложения поступают достаточно регулярно.

И если в финансовом плане «Халлу» ничего не угрожает даже после вылета в Чемпионшип — лишившись доходов от игры в АПЛ, клуб получит за два сезона 85 «парашютных» млн фунтов (за последний сезон в АПЛ клуб получил 97 млн фунтов), — в данный момент у команды особенно некому играть.

Практически все лидеры, за исключением, пожалуй, Тома Хаддлстоуна, находились в прошлом сезоне в команде на правах аренды, и ни одно из этих соглашений не было продлено на сезон 2017/18.

Учитывая, что в последние годы оранжево-черные ведут не самые впечатляющие и удачные трансферные кампании, ситуация выглядит тревожно.

Впрочем, Леониду Слуцкому не привыкать работать в сложных условиях. Тот же ЦСКА в последние годы жил в режиме жесточайшей экономии. Да и под возвращение в АПЛ, важное для Аллама с коммерческой точки зрения, клуб, скорее всего, постарается собрать соответствующий задачам состав.

При все этом в успехе российского тренера на Туманном Альбионе не сомневается такой известный тренер, как Харри Реднапп, работавший с Романом Павлюченко в «Тоттенхэме».

«Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер», — приводит слова Реднаппа «Спорт-Экспресс».

Как бы не развивалась карьера Слуцкого в Англии, это мощнейший и интереснейший инфоповод — еще никогда российские футбольные тренеры не работали на таком уровне! Так что интересно будет в любом случае.