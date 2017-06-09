Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле»
Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. Определиться с тренерским штабом
Первостепенная задача, которую Слуцкому предстоит решать здесь и сейчас. Предыдущий тренерский штаб почти в полном составе перебрался в «Уотфорд» вслед за прежним тренером Марку Силвой. В «Халле» вакантна должность помощника главного тренера, тренера вратарей, тренера резервной команды, тренера академии и начальника скаутской службы. Сложно сказать, кого Слуцкий позовёт в свой штаб — и в России и в Англии востребованные специалисты без дела сидят редко.
2. Разобраться с составом
В прошлом сезоне Марку Силве почти удалось удержать «Халл» в АПЛ, но провал на заключительном отрезке предрешил всё. Португалец отказался продлевать контракт и перебрался в более стабильный «Уотфорд».
Пока известно лишь о том, что «Халл» ведёт переговоры по защитнику «Спортинга» Зегелару. А вот покинуть команду может целый ряд игроков. На вратаря Элдина Якуповича рассчитывает ряд клубов АПЛ как на резервного голкипера, защитника Элабделлауи зовёт за собой в «Уотфорд» Марку Силва, Харри Магуайра и Эндрю Робертсона обхаживают такие команды как «Арсенал», «Эвертон», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», на технаря Гросицки претендуют «Вест Хэм» и «Ньюкасл», на защитника Клукаса — «Вест Бромвич». Удержать этих футболистов, которым вряд ли сильно хочется провести следующий год в Чемпионшипе, будет невероятно трудно.
В общем, с трансферами Слуцкому предстоит много работы. У него будет 30−40 миллионов на укрепление, плюс деньги с возможных продаж игроков. Бюджет солидный. Вопрос в том, как грамотно его использовать.
3. Наладить контакт с болельщиками
За 113 лет у Халла было всего два
Несмотря на успехи, Силва надолго в клубе не задержался.
Так же было и со Стивом Брюсом, которого фанаты поддерживали до последнего. Учитывая натянутые… нет, не так… отвратительные отношения руководства и болельщиков, выбор владельца клуба Ассема Алама последние вряд ли одобряют. Слуцкому важно заручиться поддержкой СМИ, в Англии это чрезвычайно важно, так как периодика во многом определяет настроение фанатских масс. В конце концов, Алам выставил клуб на продажу, то есть владелец может смениться в любой момент. Потому Слуцкому предстоит долго и кропотливо выстраивать диалог с болельщиками. Владелец может смениться, а они останутся.
4. Показывать стабильные результаты
В Англии с настороженностью относятся к назначению Слуцкого, вспоминая его трофеи, завоёванные в ЦСКА. Однако сейчас Леониду Викторовичу предстоит доказывать всё заново — первые два месяца ему дадут проработать без проблем, а потом призовут к ответу за результат. В «Халле» привыкли менять менеджеров как перчатки. Показателен пример Майкла Фелана, бывшего помощника Алекса Фергюсона, при котором «Халл» сотворил две сказки в стартовых турах, обыграв «Лестер», «Суонси» и чуть не зацепив ничью с «МЮ», а потом покатился вниз, заставив журналистов, приготовившихся писать про «новый «Лестер», захлопнуть свои ноутбуки.
«Своим» тренерам на острове часто дают второй шанс (возьмите хоть пример Мойеса). «Чужим» — практически никогда.
5. Вернуться в АПЛ
Задача, которая в любом случае стоит перед командой, только что покинувшей элитный дивизион.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter