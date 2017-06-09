Экс-тренер «Сандерленда» Мойес оштрафован на £ 30 000 за оскорбление журналистки

Инцидент произошёл ещё в марте, после матча 29-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0).

Журналистка ВВС Вики Спаркс спросила тренера, означает ли присутствие на матче владельца клуба Эллиса Шорта, что он скоро будет уволен. Мойес не сдержался и пригрозил девушке пощёчиной.

«Это было дерзко, нужно следить за собой. Вы можете получить пощёчину, даже если вы женщина. В следующий раз тщательнее выбирайте вопросы», — сказал Мойес.