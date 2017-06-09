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9 июня 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-тренер «Сандерленда» Мойес оштрафован на £ 30 000 за оскорбление журналистки

Ассоциация футбола Англии оштрафовала бывшего главного тренера «Сандерленда» Дэвида Мойеса за оскорбление журналистки.

Инцидент произошёл ещё в марте, после матча 29-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0).

Журналистка ВВС Вики Спаркс спросила тренера, означает ли присутствие на матче владельца клуба Эллиса Шорта, что он скоро будет уволен. Мойес не сдержался и пригрозил девушке пощёчиной.

«Это было дерзко, нужно следить за собой. Вы можете получить пощёчину, даже если вы женщина. В следующий раз тщательнее выбирайте вопросы», — сказал Мойес.

Позже Дэвид Мойес принёс извинения. Как сообщает пресс-служба ассоциации футбола Англии, 54-летний специалист был оштрафован на £ 30 тыс. (около € 34 тыс.).

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