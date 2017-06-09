Бывший боксер сборной Казахстана покинул пост директора «Акжайыка»
В руководстве «Акжайыка» произошли изменения. Об этом в интервью «Уральской неделе» сообщил
пресс-атташе футбольного клуба Данияр Уалиахметов.
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Видимо, что-то случилось...
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Пост директора покинул Азат Казиханов, работавший с июля 2016 года. Что стало причиной отставки, не уточняется. Исполняющим обязанности руководителя клуба будет Нуртаза Абилхан, ранее работавший на должности зама Казиханова.
Ранее «Уральская неделя» сообщала, что ревизионная комиссия нашла в «Акжайыке» финансовые нарушения на сумму свыше 3 миллионов тенге.
До «Акжайыка» Казиханов работал руководителем одноименного клуба по хоккею с мячом и управления спорта
По данным KazFootball.kz, новым директором «Акжайыка» может стать Владимир Нидергаус, известный по работе в карагандинском «Шахтере» и ФФК.
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