Бывший боксер сборной Казахстана покинул пост директора «Акжайыка»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пост директора покинул Азат Казиханов, работавший с июля 2016 года. Что стало причиной отставки, не уточняется. Исполняющим обязанности руководителя клуба будет Нуртаза Абилхан, ранее работавший на должности зама Казиханова.

Ранее «Уральская неделя» сообщала, что ревизионная комиссия нашла в «Акжайыке» финансовые нарушения на сумму свыше 3 миллионов тенге.

До «Акжайыка» Казиханов работал руководителем одноименного клуба по хоккею с мячом и управления спорта Западано-Казахстанской области. В прошлом он был боксером и входил в состав сборной Казахстана.

По данным KazFootball.kz, новым директором «Акжайыка» может стать Владимир Нидергаус, известный по работе в карагандинском «Шахтере» и ФФК.