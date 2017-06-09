«Байер» назвал имя нового главного тренера

Об этом сообщил официальный «твиттер» леверкузенского клуба. О сроках соглашения на данный момент не сообщается.

Херрлих сменил на этом посту Тайфуна Коркута, с которым «Байер» ранее решил расстаться. Коркут возглавил «Байер» в марте нынешнего года, сменив уволенного тогда за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта.

Херрлих ранее работал в «Бохуме», «Унтерхахинге», юношеской команде «Баварии» и клубе «Ян Регенсбург».