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9 июня 2017, 14:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить «Цзянсу Сунин»

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло может возглавить китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает La Gazzetta dello Sport.

<em>МОСКВА 9 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Капелло</span> может возглавить китайский клуб <span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> сообщает La Gazzetta dello Sport. Увеличить
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Руководство «Цзянсу Сунин» может обратиться к кандидатуре 70-летнего Капелло, если клуб не сможет договориться с экс-тренером «Фиорентины» португальцем Паулу Соузой.

Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года. Также он работал с итальянскими «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», мадридским «Реалом» и сборной Англии.
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