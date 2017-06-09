Экс-тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить «Цзянсу Сунин»
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло может возглавить китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Руководство «Цзянсу Сунин» может обратиться к кандидатуре 70-летнего Капелло, если клуб не сможет договориться с
Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года. Также он работал с итальянскими «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», мадридским «Реалом» и сборной Англии.
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