Экс-тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить «Цзянсу Сунин»

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Руководство «Цзянсу Сунин» может обратиться к кандидатуре 70-летнего Капелло, если клуб не сможет договориться с экс-тренером «Фиорентины» португальцем Паулу Соузой.

Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года. Также он работал с итальянскими «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», мадридским «Реалом» и сборной Англии.