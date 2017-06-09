«Хоффенхайм» продлил контракт с главным тренером Нагельсманом

Новое соглашение Нагельсмана с клубом рассчитано до лета 2021 года.

«Продление контракта является свидетельством нашей стабильности. Я очень рад предстоящим вызовам», — сказал в связи с этим 29-летний Нагельсман.

«Хоффенхайм» по итогам последнего сезона занял в чемпионате Германии 4-е место, заработав 62 очка. Немецкие СМИ неоднократно писали, что руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает Нагельсмана в будущем как главного тренера своей команды.