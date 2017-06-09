«Арсенал» объявил об уходе Саного и ещё троих футболистов

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вслед за 24-летним французом, игравшим в «Арсенале» с 2013 года, команду покинули Стефан О’Коннор, Кристофер да Граса и Костас Пилес — все академия лондонского клуба. Контракты футболистов истекли, и стороны не стали их продлевать.

Яя Саного провёл за «Арсенал» в общей сложности 20 матчей. На счету О’Коннора всего одна игра за «канониров», а да Граса и Пилес выступали за молодёжную команду столичной команды.