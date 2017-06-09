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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30029514/
9 июня 2017, 13:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Халл Сити» объяснили, почему решили назначить главным тренером Слуцкого

Заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам поприветствовал Леонида Слуцкого на должности нового главного тренера команды.

Сегодня английский клуб официально объявил о назначении российского специалиста.

«Я рад приветствовать Леонида в качестве нашего нового главного тренера. После тщательного процесса выбора кандидатов, видя внимание Леонида к деталям, его мысли о стиле игры и его амбиции, мы выделили его из всех кандидатов.

У клуба уже есть планы предсезонной подготовки и запланированы товарищеские матчи, об этом будет объявлено на следующей неделе. Планирование подготовки к сезону вместе с Леонидом уже идёт полным ходом. Слуцкий пользуется успехом как на клубном, так и на международном уровне, и я очень рад, что он будет вести нас обратно в Премьер-лигу», — приводит слова Аллама пресс-служба «Халл Сити».

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