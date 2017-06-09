«Пусть фанаты умирают, когда захотят». Куда идет Слуцкий

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«СЭ» рассказывает о команде российского тренера.

ИСТОРИЯ.

По английским меркам «Халл» был создан достаточно поздно — в 1904 году. До этого в Кингстон-апон-Халле (так полностью называется город) о футболе вообще не думали — две успешные регбийные команды собирали все внимание любителей спорта на себя. Поэтому в первые годы своего существования «Халл Сити» играл на регбийной арене «Булевард».

«Тигры» всегда были серыми мышками английского футбола — в далекие глубины мудреной системы лиг «Халл» не забирался, но и трофеев не завоевывал. Большую часть истории «тигры» отыграли во втором по силе дивизионе и лишь в 2008 году впервые поднялись в элиту. В сезоне-2008/09 команда с трудом сохранила место в премьер-лиге, заняв 17 место. Это достижение в городе отмечали с размахом — даже тогдашний тренер команды Фил Браун пел в микрофон: «Мы остаемся, мы остаемся!».

В кубковых соревнованиях «Халл» тоже долгое время не мог добраться даже до финала. Планка была сбита в 2014 году, когда «тигры» сыграли на «Уэмбли» с «Арсеналом» в решающей игре Кубка Англии. Уже к восьмой минуте аутсайдеры забили два мяча, но не удержали победный счет — в овертайме «канониры» сломили сопротивление «Халла».

Но утешительный приз «тигры» все же получили — впервые в своей истории попали в еврокубки. Словацкий «Тренчин» был побежден, но бельгийскому «Локерену» англичане уступили, остановившись в шаге от группового этапа Лиги Европы.

ВЛАДЕЛЕЦ.

Одиозных клубных глав в Англии хватает. Чего стоит малазийский владелец «Кардифф Сити» Винсент Тан, не так давно решивший перекрасить цвета формы и герба валлийцев из синего в красный. К счастью, разум и глас народа в том случае победил.

Болельщикам «Халла» тоже пришлось бороться с необъяснимой прихотью своего нового владельца. В 2010 году «тигров» приобрел египетский бизнесмен Ассем Аллам, эмигрировавший из родной страны от режима Гамаля Абдель Насера еще полвека назад. На Островах арабский делец не затерялся, наладил бизнес в сфере промышленности и к началу тысячелетия достиг капитала в размере 250 миллионов фунтов.

Изначально Аллам переехал в Восточный Йоркшир, поэтому симпатизировал команде из крупнейшего города графства — «Халл Сити». В 2010-м он вместе с сыном Эхабом за символическую цену в один фунт купил погрязший в долгах и только что вылетевший из премьер-лиги клуб. «Тигры» быстро начали финансовое выздоровление и спустя три сезона вернулись в элиту, но Алламу этого было мало — он хотел сделать «Халл» прибыльным. С этой целью в 2013 году египтянин переименовал юридическое лицо в ООО «Халл Сити Тайгерс». Свое непопулярное решение Аллам объяснял так: «Халл Сити» — это неподходящее название для клуба. Оно слишком распространено, а я хочу, чтобы мы были особенными.

Любые английские фанаты трепетно относятся к традициям, поэтому подобный шаг был встречен в штыки. Группа активных болельщиков «Халла» создала движение под названием «Сити» до тех пор, пока я не умру с целью воспрепятствовать переименованию клуба. Аллам на это ответил своеобразно: «Пусть умирают, когда захотят. После этого останутся те болельщики, которые просто желают смотреть футбол».

Как и в случае с «Кардиффом», владелец проиграл: Футбольная ассоциация попросту отказалась регистрировать новое название. Хотя кое-где «Халл Сити Тайгерс» существуют — например, на клубном канале в YouTube.

СОСТАВ.

По версии transfermarkt.de, «Халл» в минувшем сезоне занимал 16 место по стоимости состава в премьер-лиге. Самый дорогой игрок — полузащитник Мэйсон, пропустивший половину сезона из-за страшной травмы. В январском матче с «Челси» хавбек столкнулся с Кэйхиллом и получим перелом кости черепа.

Еще один лидер команды — нападающий сборной Уругвая Абель Эрнандес, который присоединился к «Халлу» еще в 2014-м, но уже дважды вылетел с ним из премьер-лиги. Столько же мячей (4) в ушедшем чемпионате забил наш старый знакомый Умар Ньясс, но экс-форвард «Локомотива» играл в составе «тигров» на правах аренды — летом африканец вернулся в «Эвертон».

В воротах у «Халла» еще один бывший железнодорожник — Элдин Якупович. Швейцарец в нескольких матчах этого сезона творил чудеса, но безоговорочно основным голкипером не был — в первой части сезона в стартовом составе играл купленный у «Кардиффа» шотландец Дэвид Маршалл. Среди остальных игроков выделяются бывшие футболисты «Тоттенхэма» Том Хаддлстоун и Майкл Доусон (капитан команды), а также фланговый нападающий сборной Польши Камил Грощицки.

МИНУВШИЙ СЕЗОН.

«Халл» изначально считался главным аутсайдером премьер-лиги, потому что за пару недель до старта сезона команду покинул главный тренер Стив Брюс, а заменил его бывший помощник сэра Алекса Фергюсона Майк Фелан. Более того, до 30 августа «Халл» не совершил ни одного серьезного трансфера, хотя к тому времени чемпионат уже был в самом разгаре. Только на флажке окна «тигры» приобрели Маршалла, Кина, Мэйсона и Уэйра, а также арендовали Мбокани и Хенриксена.

«Халл» резво стартовал — обыграл в первом туре действующего чемпиона «Лестер», а следом и «Суонси». Но затем медленно стал сползать в нижнюю часть турнирной таблицы, и 3 января Фелан отправился в отставку. Ему на смену пришел португалец Марку Силва, неплохо работавший с «Олимпиакосом» и лиссабонским «Спортингом». Новый тренер реанимировал команду — «Халл» вспомнил, что такое побеждать и до предпоследнего тура сохранял надежду на сохранение места в премьер-лиге. Но увы: «команда-лифт» подтвердила свой статус и в третий раз за восемь лет вылетела из элиты.

Марку Силву «Халл» сохранить не сумел — он возглавил «Уотфорд», куда английские СМИ тоже недавно отправляли Слуцкого.

ЧТО ЖДЕТ СЛУЦКОГО?

Перед «Халлом» стоит простая и определенная задача — вернуться в премьер-лигу. В следующем сезоне в первенстве Англии «тигры» будут явными фаворитами, так что ожидания от их выступлений высоки. Но для выполнения задачи этого очень мало.

«Халлу» нужно усиление. И не такое, как в прошлом сезоне, когда «тигры» в авральном режиме скупали всех подряд. Нужна определенная трансферная стратегия с четкими позициями, требующими усиления. Из аренд в свои клубы вернулись Мбокани, Эль-Абделлауи, Ндиай, Раноккия и Ньясс, до сих пор не найдена замена ушедшему зимой в «Вест Хэм» Снодграссу. Но тут все зависит не от тренера, а от владельца: прошлым летом семейство Алламов допустило слишком много стратегических ошибок. Даже защитник «тигров» Кертис Дэйвис год назад шутил, что цвета команды будут защищать всего девять человек.

Мудрый Харри Реднапп в интервью «СЭ» говорил, что любому тренеру нужны хорошие футболисты — мол, с плохими игроками успеха не добьется никто. На сегодня состав «Халла» выглядит слабым и скудным, не подходящим под задачи клуба. Потенциально «тигры» все равно остаются фаворитами предстоящего сезона во второй по силе лиге Англии, но непредсказуемый владелец может в любой момент махнуть рукой на команду и/или сделать крайним тренера. Поэтому Слуцкому нужно быть настороже.