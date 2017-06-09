«Пусть фанаты умирают, когда захотят». Куда идет Слуцкий
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил английский «Халл Сити» — клуб, недавно вылетевший из
премьер-лиги.
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«СЭ» рассказывает о команде российского тренера.
ИСТОРИЯ.
По английским меркам «Халл» был создан достаточно поздно — в 1904 году. До этого в
«Тигры» всегда были серыми мышками английского футбола — в далекие глубины мудреной системы лиг «Халл» не забирался, но и трофеев не завоевывал. Большую часть истории «тигры» отыграли во втором по силе дивизионе и лишь в 2008 году впервые поднялись в элиту. В сезоне-2008/09 команда с трудом сохранила место в
В кубковых соревнованиях «Халл» тоже долгое время не мог добраться даже до финала. Планка была сбита в 2014 году, когда «тигры» сыграли на «Уэмбли» с «Арсеналом» в решающей игре Кубка Англии. Уже к восьмой минуте аутсайдеры забили два мяча, но не удержали победный счет — в овертайме «канониры» сломили сопротивление «Халла».
Но утешительный приз «тигры» все же получили — впервые в своей истории попали в еврокубки. Словацкий «Тренчин» был побежден, но бельгийскому «Локерену» англичане уступили, остановившись в шаге от группового этапа Лиги Европы.
ВЛАДЕЛЕЦ.
Одиозных клубных глав в Англии хватает. Чего стоит малазийский владелец «Кардифф Сити» Винсент Тан, не так давно решивший перекрасить цвета формы и герба валлийцев из синего в красный. К счастью, разум и глас народа в том случае победил.
Болельщикам «Халла» тоже пришлось бороться с необъяснимой прихотью своего нового владельца. В 2010 году «тигров» приобрел египетский бизнесмен Ассем Аллам, эмигрировавший из родной страны от режима Гамаля Абдель Насера еще полвека назад. На Островах арабский делец не затерялся, наладил бизнес в сфере промышленности и к началу тысячелетия достиг капитала в размере 250 миллионов фунтов.
Изначально Аллам переехал в Восточный Йоркшир, поэтому симпатизировал команде из крупнейшего города графства — «Халл Сити». В 2010-м он вместе с сыном Эхабом за символическую цену в один фунт купил погрязший в долгах и только что вылетевший из
Любые английские фанаты трепетно относятся к традициям, поэтому подобный шаг был встречен в штыки. Группа активных болельщиков «Халла» создала движение под названием «Сити» до тех пор, пока я не умру с целью воспрепятствовать переименованию клуба. Аллам на это ответил своеобразно: «Пусть умирают, когда захотят. После этого останутся те болельщики, которые просто желают смотреть футбол».
Как и в случае с «Кардиффом», владелец проиграл: Футбольная ассоциация попросту отказалась регистрировать новое название. Хотя
СОСТАВ.
По версии transfermarkt.de, «Халл» в минувшем сезоне занимал 16 место по стоимости состава в
Еще один лидер команды — нападающий сборной Уругвая Абель Эрнандес, который присоединился к «Халлу» еще в 2014-м, но уже дважды вылетел с ним из
В воротах у «Халла» еще один бывший железнодорожник — Элдин Якупович. Швейцарец в нескольких матчах этого сезона творил чудеса, но безоговорочно основным голкипером не был — в первой части сезона в стартовом составе играл купленный у «Кардиффа» шотландец Дэвид Маршалл. Среди остальных игроков выделяются бывшие футболисты «Тоттенхэма» Том Хаддлстоун и Майкл Доусон (капитан команды), а также фланговый нападающий сборной Польши Камил Грощицки.
МИНУВШИЙ СЕЗОН.
«Халл» изначально считался главным аутсайдером
«Халл» резво стартовал — обыграл в первом туре действующего чемпиона «Лестер», а следом и «Суонси». Но затем медленно стал сползать в нижнюю часть турнирной таблицы, и 3 января Фелан отправился в отставку. Ему на смену пришел португалец Марку Силва, неплохо работавший с «Олимпиакосом» и лиссабонским «Спортингом». Новый тренер реанимировал команду — «Халл» вспомнил, что такое побеждать и до предпоследнего тура сохранял надежду на сохранение места в
Марку Силву «Халл» сохранить не сумел — он возглавил «Уотфорд», куда английские СМИ тоже недавно отправляли Слуцкого.
ЧТО ЖДЕТ СЛУЦКОГО?
Перед «Халлом» стоит простая и определенная задача — вернуться в
«Халлу» нужно усиление. И не такое, как в прошлом сезоне, когда «тигры» в авральном режиме скупали всех подряд. Нужна определенная трансферная стратегия с четкими позициями, требующими усиления. Из аренд в свои клубы вернулись Мбокани,
Мудрый Харри Реднапп в интервью «СЭ» говорил, что любому тренеру нужны хорошие футболисты — мол, с плохими игроками успеха не добьется никто. На сегодня состав «Халла» выглядит слабым и скудным, не подходящим под задачи клуба. Потенциально «тигры» все равно остаются фаворитами предстоящего сезона во второй по силе лиге Англии, но непредсказуемый владелец может в любой момент махнуть рукой на команду и/или сделать крайним тренера. Поэтому Слуцкому нужно быть настороже.
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