Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба «Халл Сити»
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити», который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщает
пресс-служба английской команды.
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Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.
После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской
В прошедшем сезоне «Халл Сити» занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.
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