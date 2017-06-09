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9 июня 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба «Халл Сити»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити», который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

<em>МОСКВА 9 июня. /ТАСС/. </em>Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид <span class=error>Слуцкий</span> возглавил <span class=error>Халл</span> Сити который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> английской команды. Увеличить
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Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском футбольном клубе.

В прошедшем сезоне «Халл Сити» занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.

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