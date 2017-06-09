Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба «Халл Сити»

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Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском футбольном клубе.

В прошедшем сезоне «Халл Сити» занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeLeonid?src=hash">#WelcomeLeonid</a> ? ?? <a href="https://t.co/3UxPRWxsl1">pic.twitter.com/3UxPRWxsl1</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/873116017605591044">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>