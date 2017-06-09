Клюйверт покинет ПСЖ

Об этом пишет французское издание L’Equipe. 40-летнему специалисту предложили другую должность в клубе, но Клюйверт ответил отказом.

Ранее стало известно, что новым спортивным директором «ПСЖ» назначен Антеро Энрике, известный по работе с «Порту». Энрике работал в португальском клубе с 1990 года.

Патрик Клюйверт перебрался в «ПСЖ» в 2016 году. В минувшем сезоне парижане заняли во французской Лиге 1 второе место.