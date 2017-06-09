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9 июня 2017, 12:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» заинтересован в услугах Иньесты

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, сообщает Corriere dello Sport.

Главный тренер туринского <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника Барселоны <span class=error>Андреса</span> <span class=error>Иньесты</span> сообщает Corriere dello Sport. Увеличить
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В итальянском гранде понимают, что приобрести футболиста сборной Испании будет очень нелегко. Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года, и всё указывает на то, что игрок не намерен менять клубную прописку. Тем не менее, если он решится пойти на этот шаг, то «старая синьора» будет готова употребить все средства для его приобретения.

Ранее Иньеста отмечал, что ему многое нужно взвесить, прежде чем продлить контракт с испанским грандом. Руководство сине-гранатовых в свою очередь хотело бы добиться пролонгации соглашения с Иньестой.

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