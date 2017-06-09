«Ювентус» заинтересован в услугах Иньесты
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, сообщает Corriere dello Sport.
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В итальянском гранде понимают, что приобрести футболиста сборной Испании будет очень нелегко. Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года, и всё указывает на то, что игрок не намерен менять клубную прописку. Тем не менее, если он решится пойти на этот шаг, то «старая синьора» будет готова употребить все средства для его приобретения.
Ранее Иньеста отмечал, что ему многое нужно взвесить, прежде чем продлить контракт с испанским грандом. Руководство
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