«Ювентус» заинтересован в услугах Иньесты

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В итальянском гранде понимают, что приобрести футболиста сборной Испании будет очень нелегко. Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года, и всё указывает на то, что игрок не намерен менять клубную прописку. Тем не менее, если он решится пойти на этот шаг, то «старая синьора» будет готова употребить все средства для его приобретения.