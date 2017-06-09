ФФК признала ошибку судьи, который не назначил пенальти «Иртыша» в ворота «Окжетпеса»
Директор Департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана Николай Левников, разбирая матч 15-го тура КПЛ, в котором «Иртыш» принимал «Окжетпес», отметил, что в ворота кокшетауского клуба должен был быть назначен пенальти.
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Видимо, что-то случилось...
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«На 29-й минуте арбитр Чеховский не назначил пенальти в ворота команды «Окжетпес» за толчок соперника в спину. Это ключевая ошибка. Количество назначений будет уменьшено.
Не смотря на ряд правильных и сложных решений в этом матче: на 36-й минуте правильно продолжил игру, после попадания мяча в опорную руку защитнику команды «Окжетпес».
Также на 51-й минуте судья правильно не остановил игру после попадания мяча в руку защитника «Окжетпеса», которая находилась в естественном положении, близко к телу.
На 65-й минуте ошибочное решение принял помощник Филоненко, который неправильно зафиксировал вне игры у нападающего команды «Окжетпес». Грубая ошибка, цитирует Левникова официальный сайт ФФК.
Напомним, встреча в Павлодаре завершилась нулевой ничьей.