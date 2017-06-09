ФФК признала ошибку судьи, который не назначил пенальти «Иртыша» в ворота «Окжетпеса»

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«На 29-й минуте арбитр Чеховский не назначил пенальти в ворота команды «Окжетпес» за толчок соперника в спину. Это ключевая ошибка. Количество назначений будет уменьшено.

Не смотря на ряд правильных и сложных решений в этом матче: на 36-й минуте правильно продолжил игру, после попадания мяча в опорную руку защитнику команды «Окжетпес».

Также на 51-й минуте судья правильно не остановил игру после попадания мяча в руку защитника «Окжетпеса», которая находилась в естественном положении, близко к телу.

На 65-й минуте ошибочное решение принял помощник Филоненко, который неправильно зафиксировал вне игры у нападающего команды «Окжетпес». Грубая ошибка, цитирует Левникова официальный сайт ФФК.

Напомним, встреча в Павлодаре завершилась нулевой ничьей.