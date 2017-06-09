«Бавария» подтвердила, что Саньоль войдёт в тренерский штаб Анчелотти

«Анчелотти — один из лучших и самых опытных тренеров в мировом футболе, большая честь для меня, что он выбрал меня!» — приводит слова Саньоля официальный «твиттер» клуба.

Саньоль защищал цвета «Баварии» с 2000 по 2009 год. За этот период он пять раз становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал Кубок страны. С 2014 по 2016 год он возглавлял «Бордо». В мае 2016 года он был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.



«Бавария» по итогам предыдущего сезона стала чемпионом Германии.