«Бавария» подтвердила, что Саньоль войдёт в тренерский штаб Анчелотти
«Бавария» подтвердила, что бывший защитник мюнхенской команды Вилли Саньоль будет работать в немецком гранде и станет помощником главного тренера Карло Анчелотти.
«Анчелотти — один из лучших и самых опытных тренеров в мировом футболе, большая честь для меня, что он выбрал меня!» — приводит слова Саньоля официальный «твиттер» клуба.
Саньоль защищал цвета «Баварии» с 2000 по 2009 год. За этот период он пять раз становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал Кубок страны. С 2014 по 2016 год он возглавлял «Бордо». В мае 2016 года он был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
«Бавария» по итогам предыдущего сезона стала чемпионом Германии.
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