Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30028274/
9 июня 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» подтвердила, что Саньоль войдёт в тренерский штаб Анчелотти

«Бавария» подтвердила, что бывший защитник мюнхенской команды Вилли Саньоль будет работать в немецком гранде и станет помощником главного тренера Карло Анчелотти.

«Анчелотти — один из лучших и самых опытных тренеров в мировом футболе, большая честь для меня, что он выбрал меня!» — приводит слова Саньоля официальный «твиттер» клуба.

Саньоль защищал цвета «Баварии» с 2000 по 2009 год. За этот период он пять раз становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал Кубок страны. С 2014 по 2016 год он возглавлял «Бордо». В мае 2016 года он был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

«Бавария» по итогам предыдущего сезона стала чемпионом Германии.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото