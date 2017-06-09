Рафинья Алькантара может перейти в «Валенсию»

Согласно информации источника, в услугах футболиста сборной Бразилии заинтересован не один клуб, в частности в их числе «Валенсия». Отец и агент игрока Мазиньо уже приезжал в Валенсию, чтобы провести переговоры с представителями «летучих мышей». Сумма возможной трансферной сделки может составить около € 30 млн.

Рафинья хочет в следующем сезоне иметь соответствующую игровую практику, чтобы не пропустить чемпионат мира в России. Игрок не уверен, что в каталонском клубе у него в этом смысле блестящие перспективы.