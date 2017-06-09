Галат назначен тренером по вратарям «Актобе»
Тренер Виталий Галат будет работать с вратарями «Актобе». Виталий Иванович ранее уже работал в стане «красно-белых».
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Специалист трудился в тренерском штабе «Актобе» целых семь лет. При нем «Актобе» четырежды становился чемпионом страны, еще три раза занимал призовые места в чемпионате.
Галат прекрасно знаком с Владимиром Мухановым. Большую часть своей деятельности молдавский специалист провел работая с нынешним главным тренером «Актобе».
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