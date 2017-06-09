Несколько игроков основного состава могут покинуть ФК «Актобе» в летнее трансферное окно

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Тренерский штаб во главе с Владимиром Мухановым планирует обновить коллектив. Основной упор делается на усиление команды легионерами. В ближайшие дни к команде должны присоединиться потенциальные новички.

Сейчас в расположении команды 16 футболистов: Сидельников, Отарбаев, Тамабай, Айтбаев, Жумагали, Аслан, Каиров, Розыбакиев, Саулет, Шурыгин, Шестаков, Байтана, Абдукаримов, Бойчук, Какимов, Тотай, Зенькович. Уже сегодня в Москву прибыл украинский легионер «красно-белых» Воловик. После завершения процедуры оформления документов в Бразилии совсем скоро к команде присоединится и защитник Жуниньо .

Ситуация с защитником Папа Гуйе прояснится в ближайшее время. Сенегальца на данный момент в расположении команды нет. Также отсутствуют легионеры Кассиано, Витор Жуниор, Торрес и Мамуте. На сборах отсутствует и защитник Даутов, так как клуб предложил футболисту заняться поисками новой команды.

Также есть изменения и в тренерском штабе. «Актобе» расстался с тренером по вратарям Юрием Сивухой и тренером по физической подготовке Андреем Булычевым. Их место заняли Юрий Галата и Алексей Косолапов.

Напомним, что трансферное окно в Казахстане открывается 13 июня и продлится до 10 июля.