«Реал» намерен продать нападающего Мариано с опцией выкупа прав на него
Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» намерены выставить на трансфер нападающего Мариано Диаса Мехию, сообщает AS.
Однако «Королевский клуб» хочет оставить за собой право выкупить при необходимости трансферный лист 23-летнего футболиста. Главный тренер испанского гранда Зинедин Зидан очень ценит игровые качества Мариано и хотел бы, чтобы в следующем сезоне у футболиста была игровая практика. В услугах Мариано заинтересованы несколько клубов, в частности «Бетис».
По итогам минувшего сезона Мариано принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 1 результативной передачи.
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