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9 июня 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» продлил контракт с Фонтанелло на три года

Защитник «Ордабасы» Пабло Фонтанелло продлил контракт со своим клубом на 3 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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32-летний центральный защитник в феврале перебрался в Шымкент из клуба российской премьер-лиги «Урал» и быстро стал ключевым игроком обороны «Ордабасы».

Кроме того, Фонтанелло отметился и двумя красивыми забитыми мячами в КПЛ. В мае в Шымкент прибыл агент игрока Олег Мавренков и руководство клуба обсудило с ним и аргентинским защитником возможность продления соглашения. В итоге, стороны достигли договоренности, и теперь Фонтанелло останется в южном городе еще на три года.

Ранее сообщалось, что «Ордабасы» покинул нападающий Алибек Булешев. За ним могут последовать также и хавбек Санат Жумаханов и защитник Мухтар Мухтаров.

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