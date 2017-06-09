«Ордабасы» продлил контракт с Фонтанелло на три года
Защитник «Ордабасы» Пабло Фонтанелло продлил контракт со своим клубом на 3 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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32-летний центральный защитник в феврале перебрался в Шымкент из клуба российской
Кроме того, Фонтанелло отметился и двумя красивыми забитыми мячами в КПЛ. В мае в Шымкент прибыл агент игрока Олег Мавренков и руководство клуба обсудило с ним и аргентинским защитником возможность продления соглашения. В итоге, стороны достигли договоренности, и теперь Фонтанелло останется в южном городе еще на три года.
Ранее сообщалось, что «Ордабасы» покинул нападающий Алибек Булешев. За ним могут последовать также и хавбек Санат Жумаханов и защитник Мухтар Мухтаров.
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