В Англии считают, что «Халл» со Слуцким будет играть не зрелищно, но эффективно

В одном из изданий болельщиков знакомят с российским специалистом и предсказывают, как с ним будет выступать «Халл» в Чемпионшипе в следующем сезоне.

«Это не будет самый красивый футбол в мире, но он это будет эффективным — он проповедует такой стиль. Стиль Слуцкого можно сравнить со стилем нынешнего главного тренера “МЮ” Жозе Моуринью с игровой точки зрения. Это может дать фанатам более чёткое представление о том, чего им стоит ожидать», — пишет портал Hitc.