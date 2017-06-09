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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30026663/
9 июня 2017, 10:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Англии считают, что «Халл» со Слуцким будет играть не зрелищно, но эффективно

В английских СМИ продолжают поступать сообщения о скором назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».

В одном из изданий болельщиков знакомят с российским специалистом и предсказывают, как с ним будет выступать «Халл» в Чемпионшипе в следующем сезоне.

«Это не будет самый красивый футбол в мире, но он это будет эффективным — он проповедует такой стиль. Стиль Слуцкого можно сравнить со стилем нынешнего главного тренера “МЮ” Жозе Моуринью с игровой точки зрения. Это может дать фанатам более чёткое представление о том, чего им стоит ожидать», — пишет портал Hitc.

Халл Сити
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