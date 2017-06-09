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9 июня 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тотти в последнем матче за «Рому» намеренно хотел не забить пенальти

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти хотел намеренно промахнуться с «точки» в последнем матче за римский клуб, если бы арбитр назначил пенальти.

Об этом рассказал защитник «Ромы» Жуан Жесус. В матче 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:2) Тотти появился на поле на 54-й минуте.

«Перед своей последней игрой Тотти предупредил нас, что, если будет пенальти, он не забьёт и отправит мяч на трибуну к болельщикам «Ромы», — цитирует Жесуса L’Equipe.

Источник отмечает, что в эту историю трудно поверить, учитывая, что на кону стояло прямое попадание в Лигу чемпионов.

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