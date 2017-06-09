Тотти в последнем матче за «Рому» намеренно хотел не забить пенальти

Об этом рассказал защитник «Ромы» Жуан Жесус. В матче 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:2) Тотти появился на поле на 54-й минуте.

Футбол Италия 2016/2017 Тур 38, 28.05.2017, 19:00 3:2 Рома Дженоа

«Перед своей последней игрой Тотти предупредил нас, что, если будет пенальти, он не забьёт и отправит мяч на трибуну к болельщикам «Ромы», — цитирует Жесуса L’Equipe.

Источник отмечает, что в эту историю трудно поверить, учитывая, что на кону стояло прямое попадание в Лигу чемпионов.