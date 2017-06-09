Роналду не сыграет против «Барселоны» и может не сыграть в Суперкубке УЕФА

Французский специалист по итогам предыдущего сезона понял эффективность такого подхода и считает, что футболист сборной Португалии должен выходить на поле не во всех встречах. В частности, Роналду не примет участия в розыгрыше международного Кубка чемпионов, который пройдёт с 22 по 29 июля в США. Соперниками «сливочных» будут туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», с которой подопечные Зидана сыграют 29 июля. Очень вероятно, что 32-летний Роналду не сыграет и в матче Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед», который состоится 8 августа в Македонии.