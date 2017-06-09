Стадион «Акжайыка» готов к проведению матчей

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Также было направлено письмо в ПФЛК, в котором указано, что клуб готов к приезду комиссии по допуску полей для проведения повторного осмотра стадиона и поля.