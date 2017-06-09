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9 июня 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стадион «Акжайыка» готов к проведению матчей

На сегодняшний день при содействии руководства области футбольным клубом «Акжайык» совместно с ДЮСШОР № 1 были проведены работы по устроению замечаний к основному стадиону им. П. Атояна, которые были выявлены комиссией ПФЛК.

На сегодняшний день при содействии руководства области футбольным клубом Акжайык совместно с ДЮСШОР № 1 были проведены работы по устроению замечаний к основному стадиону им. П. <span class=error>Атояна</span> которые были выявлены комиссией <span class=error>ПФЛК</span>. Увеличить
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Также было направлено письмо в ПФЛК, в котором указано, что клуб готов к приезду комиссии по допуску полей для проведения повторного осмотра стадиона и поля.

Акжайык
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