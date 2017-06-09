Деспотович и Тагыберген вернутся в «Астану» после следующего тура КПЛ

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Оба футболиста находятся в аренде в костанайском клубе. Срок действия аренды Деспотовича до 1 июля, а Тагыбергена — до конца сезона. Однако оба футболиста могут вернуться в «Астану» уже после матча 16-го тура против «Кайрата».

Всего в нынешнем чемпионате Джордже Деспотович сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. На счету Асхата Тагыбергена 10 матчей и 3 голевые передачи.