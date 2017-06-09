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9 июня 2017, 8:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Криштиану Роналду

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Китайский клуб, название которого не разглашается, предложил испанскому футбольному клубу «Реал» €200 млн за покупку нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на источник.

<em>МОСКВА 9 июня. /ТАСС/. </em>Китайский клуб название которого не разглашается предложил испанскому футбольному клубу Реал €200 млн за покупку нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на источник. Увеличить
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Отмечается, что клуб также предложил 32-летнему португальцу контракт на €120 миллионов в год. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается. По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«Реал» приобрел Криштиану Роналду в 2009 году у английского «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец три раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат и Кубок Испании. Также вместе с «Реалом» он выигрывал Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем «Золотого мяча».

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