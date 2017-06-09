Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар в
Лос-Анджелесе (США).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футболист выполнил трюковый удар в рамках американской телепередачи Jimmy Kimmel Live — мяч был установлен на крыше павильона, в котором снималось шоу, а ворота — на крыше противоположного здания. Неймар смог забить гол ударом через Голливудский бульвар после нескольких неудачных попыток.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter