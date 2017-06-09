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9 июня 2017, 11:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе (США).

Нападающий Барселоны и сборной Бразилии <span class=error>Неймар</span> забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> (США). Увеличить
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Футболист выполнил трюковый удар в рамках американской телепередачи Jimmy Kimmel Live — мяч был установлен на крыше павильона, в котором снималось шоу, а ворота — на крыше противоположного здания. Неймар смог забить гол ударом через Голливудский бульвар после нескольких неудачных попыток.

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