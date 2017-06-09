Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар

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Футболист выполнил трюковый удар в рамках американской телепередачи Jimmy Kimmel Live — мяч был установлен на крыше павильона, в котором снималось шоу, а ворота — на крыше противоположного здания. Неймар смог забить гол ударом через Голливудский бульвар после нескольких неудачных попыток.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Neymar scored a goal OVER Hollywood Boulevard on Jimmy Kimmel Live ? ⚽️ <a href="https://t.co/ouC4D8MAJv">pic.twitter.com/ouC4D8MAJv</a></p>— Sports Illustrated (@SInow) <a href="https://twitter.com/SInow/status/872890994395553792">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>