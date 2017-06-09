Модрич в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии

«Это признание со стороны других игроков и тренеров очень много для меня значит, особенно в условиях конкуренции с такими игроками, как Манджукич, Перишич или Субашич, которые также заслуживают признания. Все они играют за большие клубы. Чувство победы в Лиге чемпионов — феноменально, я могу только сказать, что горжусь быть частью “Реала”, одного из величайших клубов в истории. Это действительно особое достижение — защитить титул победителя Лиги чемпионов. Мы будем продолжать в том же ритме, “Реал” хочет быть только лучшим», — приводит слова Модрича сайт Хорватского футбольного союза.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Croatia?src=hash">#Croatia</a> captain <a href="https://twitter.com/lm19official">@lm19official</a> of <a href="https://twitter.com/realmadriden">@realmadriden</a> is voted the best Croatian player in 2016/2017 by <a href="https://twitter.com/1hnl">@1hnl</a> players and coaches!<a href="https://twitter.com/hashtag/BeProud?src=hash">#BeProud</a> <a href="https://t.co/F80zJOY6L8">pic.twitter.com/F80zJOY6L8</a></p>— HNS | CFF (@HNS_CFF) <a href="https://twitter.com/HNS_CFF/status/872918105667899393">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>