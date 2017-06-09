Модрич в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назван лучшим игроком Хорватии в сезоне-2016/17. Футболист победил в ежегодном голосовании среди игроков и тренеров первой хорватской лиги. Модрич выиграл эту награду в пятый раз подряд.
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«Это признание со стороны других игроков и тренеров очень много для меня значит, особенно в условиях конкуренции с такими игроками, как Манджукич, Перишич или Субашич, которые также заслуживают признания. Все они играют за большие клубы. Чувство победы в Лиге чемпионов — феноменально, я могу только сказать, что горжусь быть частью “Реала”, одного из величайших клубов в истории. Это действительно особое достижение — защитить титул победителя Лиги чемпионов. Мы будем продолжать в том же ритме, “Реал” хочет быть только лучшим», — приводит слова Модрича сайт Хорватского футбольного союза.
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