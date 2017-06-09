«Манчестер Юнайтед» предлагает 55 миллионов евро за Перишича

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Как информирует Calciomercato.it, «Манчестер Юнайтед» предложил за игрока 55 миллионов евро. «Интер» хотел получить за него 60 миллионов, но готов рассмотреть сумму, предложенную английским клубом. Деньги «Интеру» нужны для того, чтобы соответствовать параметрам финансового фэйр-плей.

В прошедшем сезоне 28-летний Иван Перишич провел 42 матча за «Интер» и забил 11 мячей при 12 голевых передачах.