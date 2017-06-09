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9 июня 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Юнайтед» предлагает 55 миллионов евро за Перишича

«МЮ» близок к договоренности о переходе полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Об этом сообщают итальянские СМИ.

МЮ близок к договоренности о переходе полузащитника <span class=error>Интера</span> <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Перишича</span>. Об этом сообщают итальянские СМИ. Увеличить
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Как информирует Calciomercato.it, «Манчестер Юнайтед» предложил за игрока 55 миллионов евро. «Интер» хотел получить за него 60 миллионов, но готов рассмотреть сумму, предложенную английским клубом. Деньги «Интеру» нужны для того, чтобы соответствовать параметрам финансового фэйр-плей.

В прошедшем сезоне 28-летний Иван Перишич провел 42 матча за «Интер» и забил 11 мячей при 12 голевых передачах.

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