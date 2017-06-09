Слуцкий: Хочу работать в АПЛ, но готов начать с Чемпионшипа

«Абрамович — мой друг. Это очень закрытый человек, но он мне очень помог в новом вызове, и я ему благодарен за эту помощь. Роман дал мне много советов по поводу того, как вести себя с руководителями, игроками, тренерами. У него колоссальный опыт работы в “Челси”.



Я готов начать тренировать в Чемпионшипе. Понимаю, что у меня нет опыта работы в лучшей лиге мира. Конечно, хотелось бы поработать в английской Премьер-лиге, но, повторюсь, к Чемпионшипу я также готов.



Многие могут подумать, что покидать столь престижное место работы ради Чемпионшипа странно, однако для меня это новый вызов. Возможно, я первый российский тренер, который покидает родную страну. Российский футбол не слишком известен в мире, и там очень хорошо платят. Так зачем же уходить? Но для меня это не вопрос денег. Начинается новый вызов, и я надеюсь, что опыт получится успешным», — сказал Слуцкий в интервью Mirror.