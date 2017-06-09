Слуцкий: Успех в Англии стал бы главным достижением в моей карьере

«В прошлом году я покинул два очень серьёзных тренерских поста: в сборной и ЦСКА. Друзья думают, что я спятил! Но для меня это большой вызов. Сдюжу ли я в Англии, где говорят на языке, который я ещё шесть месяцев назад не понимал? Очень важная часть моей работы — понимать игроков, руководство и болельщиков.

Если вы придёте ко мне домой, у меня всегда будет включён канал BBC. Я настоящий патриот, но мне нужен новый вызов в карьере, а понимать новую культуру и владеть новым языком — это, конечно, очень важно. Стараюсь жить лондонской жизнью, спускаюсь в метро, хожу на мюзиклы, и меня очень удивил мюзикл The Book of Mormon (Книга Мормона). В России я был знаком с мюзиклами Mamma Mia и Cats. Но в этот раз меня смогли по-настоящему удивить, поскольку в России не принято шутить над религией.



Если я добьюсь успеха в Англии, это будет самое важное достижение в моей карьере, в которой были работа со сборной, три чемпионских титула в России и четвертьфинал Лиги чемпионов. Много тренеров приезжало в Россию, но никто из них не говорил по-русски. Виллаш-Боаш и Хиддинк — это прекрасные тренеры, но в России они были будто гостями, — сказал Слуцкий в интервью Mirror.