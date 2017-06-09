Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30023381/
9 июня 2017, 0:08 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

МЮ откажется продлевать контракт с выбывшим на 9 месяцев Ибрагимовичем

Руководство «Манчестер Юнайтед» откажется продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник.

Руководство Манчестер Юнайтед откажется продлевать контракт с нападающим <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем. Договор между клубом и шведским форвардом истекает летом 2017 года. В нем предусмотрена опция продления еще на один год однако в клубе не намерены ее активировать. В апреле швед получил травму колена. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Договор между клубом и шведским форвардом истекает летом 2017 года. В нем предусмотрена опция продления еще на один год, однако в клубе не намерены ее активировать. Расставание с Ибрагимовичем позволит «Манчестер Юнайтед» сэкономить около 19 миллионов фунтов (24,5 миллионов долларов).

В апреле швед получил травму колена в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Он успешно перенес операцию и пропустит от шести до девяти месяцев.

В сезоне-2016/2017 Ибрагимович провел 49 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 29 мячей. Он стал лучшим бомбардиром команды.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса