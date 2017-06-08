«Беневенто» обыграл «Карпи» и впервые в истории вышел в Серию А

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил румынский нападающий Георге Пушкаш.

В первой встрече команды голов не забили — 0:0. Таким образом, «Беневенто» по сумме двух матчей прошёл «Карпи» и впервые в своей истории сыграет в Серии А. Ранее из второй по силе лиги Италии в высший дивизион пробились СПАЛ и «Верона». По итогам сезона-2016/17 из Серии А вылетели «Эмполи», «Палермо» и «Пескара».