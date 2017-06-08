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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30023379/
8 июня 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Беневенто» обыграл «Карпи» и впервые в истории вышел в Серию А

«Беневенто» одержал победу над «Карпи» в ответном матче финала плей-офф Серии В за выход в Серию А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил румынский нападающий Георге Пушкаш.

В первой встрече команды голов не забили — 0:0. Таким образом, «Беневенто» по сумме двух матчей прошёл «Карпи» и впервые в своей истории сыграет в Серии А. Ранее из второй по силе лиги Италии в высший дивизион пробились СПАЛ и «Верона». По итогам сезона-2016/17 из Серии А вылетели «Эмполи», «Палермо» и «Пескара».

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